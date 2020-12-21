Санкт-Петербург, 21 декабря 2020, 18:53 — REGNUM В Санкт-Петербург поступило 5,5 тысячи доз вакцины от COVID-19, а до конца 2020 года ожидается поступление еще 100 тысяч доз. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 декабря сообщил губернатор города Александр Беглов.
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По его словам, власти Петербурга взяли высокий темп подготовки к массовой вакцинации населения от коронавируса. Открыто уже 20 пунктов. В первую очередь прививки делают врачам, учителям, социальным работникам и транспортникам.
Губернатор уточнил, что первоначально в Смольном планировали на первом этапе открыть во всех районах города 50 пунктов вакцинации. Однако до конца года откроют значительно больше — 70 пунктов.
«В распоряжение города поступило 5,5 тысячи доз вакцины. До Нового года планируем получить от Минздрава первую крупную партию — 100 тысяч доз, — отметил Беглов. — Необходимое оборудование у нас есть. Сейчас центральная фармбаза Петербурга способна принимать на хранение 150 тысяч доз».
Губернатор подчеркнул, что когда новая партия вакцины поступит в город, записаться на вакцинацию петербуржцы смогут по номеру «122» или через интернет. Александр Беглов отметил, что соответствующие алгоритмы в настоящий момент прорабатываются.
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