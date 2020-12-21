Санкт-Петербург, , 18:38 — REGNUM Уровень заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге остается высоким, но подконтрольным городской системе здравоохранения. Этого удалось добиться благодаря введенным в городе эпидемиологическим ограничениям. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 декабря заявил губернатор Александр Беглов.

Автомобиль скорой помощи в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Эпидемиологические ограничения доказывают свою эффективность. Уровень заболеваемости высокий, но контролируемый», — отметил градоначальник в эфире «Радио России. Санкт-Петербург».

По его словам, за последние две недели городские власти направили дополнительные средства на борьбу с пандемией — почти 430 млн рублей. Александр Беглов отметил, что на закупку лекарственных препаратов для амбулаторного лечения COVID-19 было выделено 321 млн рублей.

«Это больше, чем город получил на те же цели из федерального бюджета, — отметил градоначальник. — Федеральные средства позволили закупить препараты наперёд, до конца декабря, но число петербуржцев, лечащихся на дому, не снижается. Очень важно, чтобы врачи продолжали выдавать пациентам бесплатные лекарственные препараты и после Нового года».

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Кроме того, городские власти обеспечили финансированием аренду дополнительного транспорта для перевозки участковых врачей. Это сэкономит их время и позволит помочь большему числу амбулаторных пациентов.

«Также 35 автомобилей закупаются и будут переданы поликлиникам для посещения амбулаторных больных. Почти 40 млн выделено Городской станции Скорой помощи на закупку пульсоксиметров, с их помощью выездные бригады оперативно определяют уровень кислорода в крови. Будем быстрее выявлять и госпитализировать тяжелых больных», — резюмировал губернатор Петербурга.

Напомним, за 20 декабря в Петербурге зафиксировано 3752 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

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