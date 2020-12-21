Москва, , 19:08 — REGNUM В Москве более половины медицинских работников переболели COVID-19. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, передаёт ТАСС.

Такую статистику глава города обнародовал во время торжественного мероприятия, на котором столичным медработникам вручали награды за усердный труд в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Я не ошибусь, если скажу, что половина всех врачей в Москве либо переболела тяжело, либо бессимптомно, но уже так или иначе столкнулась с этой болезнью», — заявил Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, в период новогодних праздников в Москве усилят контроль за соблюдением введённых ограничений.

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