Амстердам, , 18:20 — REGNUM В то время как в Российской Федерации, несмотря на отсутствие этического кодекса использования искусственного интеллекта, его технологии активно внедряются во все сферы человеческой жизни, включая медицину, образование и государственное управление, в Центральном Бюро статистики Нидерландов (CBS) озадачились вопросом: как сделать алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) максимально справедливыми?

Об этом 21 декабря 2020 года пишет информационное агентство Marketscreener.com.

Муниципальные власти и другие правительственные органы все чаще используют алгоритмы ИИ для принятия решений, например, для отслеживания мошенников, незаконно пользующихся социальными пособиями, или для определения вероятности того, что тот или иной ребенок бросит учёбу в школе.

«Эти разработки сопряжены с определенными рисками», — говорит Тобиас ван дер Кнаап из CBS.

Ван дер Кнаап исследовал, как улучшения в архивировании и управлении информацией могут помочь сделать её более прозрачной, объяснимой, подотчетной и справедливой при использовании алгоритмов ИИ государственными органами, в частности муниципалитетами. «Подотчетность и прозрачность — ключевые понятия в мире архивирования информации, — говорит Ван дер Кнаап, — а справедливость и объяснимость лежат в основе проекта CBS «Справедливые алгоритмы».

Социальная перспектива

Для своих исследований Ван дер Кнаап использовал специальную литературу.

«Я не смотрю на технические детали алгоритмов. Вместо этого я смотрю на них с социальной точки зрения: какое влияние на людей окажет использование алгоритмов муниципалитетами? Какие риски? Что люди считают важным знать и беречь?» — заявил он.

Учёный уделил внимание и соответствующему законодательству, а именно Закону о публичных записях и Законопроекту об открытом правительстве, который внесёт изменения в действующий Закон о правительственной информации.

«Я также посмотрел на европейский опыт, — говорит он. — Европейский союз ищет правильный путь для того, чтобы воспользоваться возможностями, предлагаемыми искусственным интеллектом. Голландский подход должен быть согласован с европейским подходом».

Прозрачность

По большей части исследование состояло из опросов, например, с сотрудников отделов исследований и статистики муниципалитетов и городских архивов.

«Интервью помогли мне понять, как люди в муниципальных органах власти в настоящее время обрабатывают информацию и создают архивы. Что ставится в приоритет? Как организован процесс? Используются ли алгоритмы в процессе принятия решений? Если да, то как в этот процесс включены прозрачность, объяснимость, справедливость и подотчетность? С какими практическими препятствиями сталкиваются специалисты?»

С мыслью о будущем

Исследование Ван дер Кнаапа показывает, что еще многое предстоит сделать.

«Как оказалось, сейчас специалисты мало думают о том, как правильно архивировать информацию. Это может привести к пробелам как в самом процессе, так и в данных, необходимых для обеспечения надлежащей подотчетности. Например, иногда теряются разрешения и другие документы. Но я также слышал и другие истории: сотрудники архива не просят сотрудников фронт-офиса предоставлять документы до завершения проекта. К моменту завершения собирать информацию уже слишком поздно. Но если вы заранее тщательно продумаете, какая информация вам понадобится, будет намного проще сохранить и организовать её», — комментирует автор исследования.

Сложности

Ван дер Кнаап признает, что сложно делать чёткие выводы об использовании алгоритмов.

«Многие муниципалитеты все еще находятся на стадии тестирования ИИ, — поясняет он. — В конце концов, алгоритмы очень сложно создавать, поэтому муниципалитеты часто привлекают специализированные компании для этой работы. Это может вызвать проблемы, поскольку муниципалитеты не всегда имеют правильные соглашения, регулирующие порядок обработки этими компаниями базы данных. Кроме того, существует проблема —и с этой проблемой сталкиваются и другие страны — с компаниями, которые хотят защитить свою интеллектуальную собственность и отказываются объяснять, как работают их системы. Это мешает прозрачности».

Решение этических проблем

Профессор Чарльз Йургенс, который занимается исследованиями архивирования и управления информацией, был научным руководителем Ван дер Кнаапа в Университете Амстердама во время его исследования. «Обычно, когда люди рассуждают об архивировании, они думают, что это имеет отношение к «старым вещам». Но новая парадигма архивирования — это то, как можно улучшить прозрачность и подотчетность текущего процесса принятия решений. Эта новая парадигма означает, что архивирование во всё большей степени будет осуществляться намеренно, особенно если технологии — такие как алгоритмы ИИ — участвуют в принятии этих решений. Вы должны заранее решить, какая комбинация данных, алгоритмов, результатов корректировок вам нужна, чтобы предложить правильное понимание процесса и результата.— заметил Йургенс. — Но все еще существует разрыв между экспертами в области искусственного интеллекта и архивирования, хотя я вижу усиление взаимодействия и интереса с обеих сторон. Это хорошо — вместе мы можем внести значительный вклад в решение этических вопросов, связанных с алгоритмами».

Сделать алгоритмы доступными в долгосрочной перспективе

Мигиза Викториашуп — советник по цифровизации в Архиве округа Ватерланд. Она консультирует муниципальные власти по вопросам архивирования и поделилась своим опытом с Ван дер Кнаапом. Викториашуп является членом рабочей группы Информационно-архивной сети знаний и написала руководство по алгоритмам архивирования.

«Наша цель — сделать алгоритмы доступными в долгосрочной перспективе. Мы делаем это посредством архивирования по плану. Важно тщательно записывать шаги, которые вы предпринимаете при разработке алгоритма, важны также документы, на которых основаны решения, качество входной информации и право собственности на данные. Мне было интересно читать диссертацию Тобиаса. Я согласна с его комментарием, что из четырех ценностей, которые он выбирает (прозрачность, объяснимость, справедливость и подотчетность), справедливость является наиболее сложной задачей при написании алгоритмов. Архивирование может помочь ретроспективно определить, был ли алгоритм создан справедливо».

«Справедливые алгоритмы»

Проект «Справедливые алгоритмы», финансируемый министерством внутренних дел Королевства, представляет собой результат сотрудничества между CBS, городом Амстердам и Ассоциацией муниципалитетов Нидерландов. Проект возник из уставной задачи CBS по поддержке других государственных органов в предоставлении статистической информации. В 2019 году CBS также вступила в сотрудничество с Нидерландской организацией прикладных научных исследований (TNO), чтобы способствовать прозрачному, справедливому и поддающемуся проверке использованию ИИ в государственном секторе.