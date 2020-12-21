Стокгольм, , 18:36 — REGNUM По данным источников шведской газеты Expressen правительство Швеции в скором времени примет решение о закрытии границы с Данией. Меры также коснуться ограничения на въезд из Великобритании. Ранее в обеих странах была обнаружена мутация коронавируса SARS-CoV-2.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря премьер-министр Швеции Стефан Лёвен не исключил возможности закрытия датско-шведской границы.

Шведские журналисты сообщают, что министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и представители Агентства общественного здравоохранения проведут в ближайшее время пресс-конференцию, которая начнется в 16:30 по местному времени (GMT+1).

Напомним, что в настоящее время авиарейсы между Швецией и двумя странами осуществляются в штатном режиме, поскольку никакого официального распоряжения правительства, приостанавливающего международное сообщение с Великобританией и Данией, не поступало.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Швеции не исключил возможности закрытия границы с Данией

Читайте развитие сюжета: Швеция запретила въезд из Великобритании и Дании