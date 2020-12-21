Москва, , 17:42 — REGNUM В преддверии новогодних праздников в Москве планируется усилить контроль за соблюдением действующих ограничений против распространения коронавируса. Об этом заявили в городском управлении Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

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Отмечается, что подобные меры также связаны с ростом числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице.

«Усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах, особое внимание уделяется объектам массового сосредоточения людей. Ситуация находится на контроле», — отмечено в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве рост числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией начал происходить более высокими темпами.

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