Сыктывкар, , 17:36 — REGNUM В Коми назревает «мусорный» конфликт — жители республики выступили против утилизации отходов с помощью термодеструкторов.

Согласно планам регоператора по обращению с отходами, первые термоустановки появятся в Печоре, двух поселках Воркуты и Усть-Цильме. Активистов Коми возмутил тот факт, что проект по установке термодеструкторов не предусматривает предварительную сортировку мусора.

«Считаем своим долгом заяви о том, что мы выступаем категорически против данного проекта, который не прошел широкое общественное обсуждение. Под наименованием «термодеструкции» фактически реализуется план по строительству мусоросжигающих установок […] прежде чем реализовать такие спорные проекты, необходимо принять решение на федеральном уровне о запрете использования не перерабатываемых марок пластика, наладить раздельный сбор отходов, организовать приемные пункты для жителей и переработку вторичных материальных ресурсов», — говорится в петиции, которую подписали уже около 500 человек.