Белгород, 21 декабря 2020, 17:28 — REGNUM Горячим питанием обеспечены все медицинские работники ковидных площадок Белгородской области. Об этом на брифинге 21 декабря заявила заместитель губернатора Наталия Зубарева.
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Наиболее остро вопрос с организацией горячего питания складывался на главной ковид-площадке региона — городской больнице №2 Белгорода. В учреждении нет своего пищеблока, врио губернатора Вячеслав Гладков дал поручение до 20 декабря проработать там две модели обеспечения медиков горячим питанием.
Оплачивается питание за счёт внебюджетных средств.