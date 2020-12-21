Белгород, , 17:28 — REGNUM Горячим питанием обеспечены все медицинские работники ковидных площадок Белгородской области. Об этом на брифинге 21 декабря заявила заместитель губернатора Наталия Зубарева.

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Наиболее остро вопрос с организацией горячего питания складывался на главной ковид-площадке региона — городской больнице №2 Белгорода. В учреждении нет своего пищеблока, врио губернатора Вячеслав Гладков дал поручение до 20 декабря проработать там две модели обеспечения медиков горячим питанием.

«Работники находятся очень долго в больнице, и в таких условиях формат не просто холодного ланча, а организация горячего питания очень важен. Уже вчера питание в индивидуальных контейнерах было доставлено во все госпитали города Белгорода. Сегодня мы получили отзывы от медицинских работников. Во всех муниципалитетах они очень хорошие, потому что, во-первых, питание организовано на высоком уровне, а во-вторых, такое внимание к медработникам, забота о них в течение очень нелёгких трудовых смен, оценены всеми без исключения достаточно высоко», — рассказала Наталия Зубарева.

Оплачивается питание за счёт внебюджетных средств.