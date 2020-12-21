Иерусалим, , 17:13 — REGNUM Границы для иностранцев закроет Израиль с 23 декабря, сообщили 21 декабря в пресс-службе правительства страны.

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Комментируя это решение, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал, что оно принято по итогам заседания правительственной комиссии по COVID-19.

ИА REGNUM) мы его ввели в действие, о закрытии неба государства Израиль. Иностранные граждане не смогут въехать в страну, кроме исключительных случаев — такие, как дипломаты». Нетаньяху «Я принял решение вчера вечером, и сегодня (21 декабря — прим.) мы его ввели в действие, о закрытии неба государства Израиль. Иностранные граждане не смогут въехать в страну, кроме исключительных случаев — такие, как дипломаты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великобритании обнаружен новый штамм коронавируса.

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