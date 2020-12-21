Иерусалим, 21 декабря 2020, 17:13 — REGNUM Границы для иностранцев закроет Израиль с 23 декабря, сообщили 21 декабря в пресс-службе правительства страны.
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Комментируя это решение, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал, что оно принято по итогам заседания правительственной комиссии по COVID-19.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великобритании обнаружен новый штамм коронавируса.
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