Котовск, Тамбовская область, , 17:12 — REGNUM Состояние арт-объекта под названием «Стул больших возможностей», установленного в 2017 году в городе Котовске Тамбовской области и обошедшегося в более чем 124 тыс. рублей, обсуждают в сети жители города.

Видео, на котором запечатлено состояние арт-объекта сегодня, спустя три года после установки, опубликовал местный житель в социальной сети. В частности, на стуле видна потрескавшаяся краска, трещины.

«Пытался сегодня в Котовске Тамбовской области найти каток, зашёл в городской парк, в котором недавно 75 млн бюджетных рублей «освоили». Коробку на стадионе в парке не залили, зато обратил внимание на нечто одиноко стоящее в виде большого стула. Зачем 20.12.2020 года в г. Котовске каток? Не нужен нам тут никакой каток! Нам нужен стул!» — написал в паблике другой пользователь.

Судя по данным на сайте госзакупок, изготовление и монтаж «стула «Стул больших возможностей» для благоустройства мест массового отдыха населения в парке Культуры и Отдыха» обошлось 124,3 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ивановской области жителей возмутили три «дизайнерские скамейки» — их в рамках благоустройства установили в Кинешме. Стоимость каждой из трёх скамеек составила в почти 2 млн рублей. В Воронежской области 21 декабря демонтировали памятник «Алёнка» — его установили как подарок Нововоронежу, однако убрали после того, как жители массово возмутились «страшным» арт-объектом.