Архангельск, , 17:12 — REGNUM В Архангельской области за год переселили из аварийного жилья более 2 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

По данным ведомства, с начала года в области ввели в эксплуатацию 11 многоквартирных домов. Кроме того, в регионе ведется работа по выкупу жилых помещений у собственников, а также приобретению жилых помещений муниципальными образованиями в муниципальную собственность.

«На сегодняшний день с учетом реализации всех мероприятий расселено 40,38 тысячи квадратных метров аварийного жилья, а также переселено 2,25 тысячи граждан. Показатели этого года выполнены в полном объеме», — отметил министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что обрушение аварийных домов в Архангельской области имеет масштабы стихийного бедствия, губернатор региона Александр Цыбульский доложил президенту РФ в августе 2020 года.