Архангельск, 21 декабря 2020, 17:12 — REGNUM В Архангельской области за год переселили из аварийного жилья более 2 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
По данным ведомства, с начала года в области ввели в эксплуатацию 11 многоквартирных домов. Кроме того, в регионе ведется работа по выкупу жилых помещений у собственников, а также приобретению жилых помещений муниципальными образованиями в муниципальную собственность.
Как сообщало ИА REGNUM, о том, что обрушение аварийных домов в Архангельской области имеет масштабы стихийного бедствия, губернатор региона Александр Цыбульский доложил президенту РФ в августе 2020 года.