Калуга, , 17:17 — REGNUM Представители 45 регионов России в онлайн‑ и офлайн-форматах приняли участие в первом Всероссийском гастрономическом фестивале, — значимого предновогоднего события для индустрии путешествий. Фестиваль проходил в Калуге с 18 по 20 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На фестивале прошёл мастер–класс шеф-повара из Санкт-Петербурга Марины Наумовой. Admoblkaluga.ru

В рамках фестиваля состоялось заседание круглого стола на тему: «Фокус на регионы: гастрономические проекты как инструмент развития территории». Экспертами выступили советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова, президент Международного этногастрономического центра, основатель Московского гастрономического дипломатического клуба Леонид Гелибтерман и эксперт по территориальному маркетингу Тамила Сафикюрдская. Также прошёл мастер-класс шеф-повара из Санкт-Петербурга Марины Наумовой. На гастрономическом форуме была проведена установочная сессия на тему: «Планирование стратегии развития гастрономического туризма в Российской Федерации на 2021−2025 годы» под руководством начальника управления Федерального агентства по туризму Елены Лысенковой.

Калужская область получила дипломом участника фестиваля, а также сертификат от Ростуризма на создание видеоролика о гастрономическом потенциале региона. Презентация на первом Всероссийском гастрономическом фестивале калужан называлась «Калужский гастрономический туризм — путешествие за вкусом».

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