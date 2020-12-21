Красногорск, , 17:41 — REGNUM До конца 2020 в Подмосковье начнет работу еще 18 школьных детских автобусов. Об этом 21 декабря сообщило министерство образования Московской области.

Отмечается, что с 1 сентября для нужд учащихся уже поступило 20 транспортных средств. Еще 18 школьных автобусов поступят до конца 2020 года. По словам министра образования Подмосковья Ирины Каклюгиной, автомобили будут направлены в сельские школы региона.

«Всего в этом году мы решим проблему с подвозом более 1,5 тысяч детей. Сейчас все они добираются до школы пешком, на машинах с родителями или с пересадками на общественном транспорте», — сказала Каклюгина.

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