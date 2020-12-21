Оренбург, , 16:54 — REGNUM В Шарлыкском районе Оренбургской области возбудили уголовное дело против начальницы отделения почтовой связи. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, гражданке вменяют покушение на дачу взятки одному из должностных лиц. Это якобы произошло 3 декабря. Следователи считают, что эта женщина обратилась к и.о. начальника местного отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних и предложила деньги за прекращение процессуальной проверки, а также за освобождение от уголовной ответственности.

Сейчас по делу проводятся следственные действия. Выясняются обстоятельства совершения преступления.