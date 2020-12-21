Красногорск, , 16:56 — REGNUM С начала 2020 года в Подмосковье было устранено более одной тысячи свалок. Об этом 21 декабря сообщил Госадмтехнадзор Московской области.

Свалка Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате надзорных действий инспекторов Госадмтехнадзора Московской области с начала 2020 года ликвидировано 1067 несанкционированных свалок и навалов ТКО в муниципалитетах Подмосковья», — сказано в сообщении.

Причем только за предыдущие семь дней в регионе было устранено 44 свалки. Что касается округов, то наибольшее количество таких объектов в 2020 году было ликвидировано в Солнечногорске — 78; Клину — 60 и Щелкове — 58.

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