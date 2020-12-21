Москва, , 16:50 — REGNUM В Москве в преддверии Нового года усилен контроль за соблюдением требований по профилактике распространения коронавируса. Об этом сообщили 21 декабря в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

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«В преддверии новогодних праздников и в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание при этом уделяется местам массового сосредоточения людей. В Роспотребнадзоре заверили, что «ситуация находится на контроле».

Согласно последним данным оперативного штаба, в Москве выявлено уже более 743 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 7797 случаев — за последние сутки. Скончались 10 469 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны свыше 572 тысяч человек.