Новосибирск, , 16:50 — REGNUM В Новосибирске за декабрь похищено 56 крышек люков, с начала года — 270 люков на общую сумму более 1,5 млн рублей. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания (СГК).

Люк Антон Привальский © ИА Красная Весна

«Новосибирский филиал СГК организовал срочную закупку новых люков для тепловых камер на трубопроводах. Причиной стали массовые кражи крышек люков. Например, на днях в течение суток украдено 20 крышек. Представители компании обратились в МВД с очередным заявлением о кражах», — уточнили в компании.

В СГК отметили, что аварийный запас люков практически исчерпан, так как в компании не рассчитывали на такие масштабы хищений.

«Пришлось использовать люки, которые готовились для замены на улицах Советской, Кирова. В итоге сдвинули сроки плановой замены люков и оперативно организуем дополнительные закупки», — рассказал советник директора теплосетевого подразделения Новосибирского филиала СГК Петр Бажин.

С начала 2020 года в Новосибирске возбуждено 58 уголовных дел, но пока ни одного причастного лица к хищениям не установлено.