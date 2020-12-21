Брянск, , 17:04 — REGNUM Ситуационный центр губернатора Брянской области и правительства региона открылся 21 декабря в Брянске. Сюда будут стекаться все сведения о жизни региона, сообщает пресс-служба областной администрации.

В интерактивный центр будут поступать данные статистики, ведомственные материалы, сводки от различных силовых структур. Работа площадки не ограничена только произошедшими чрезвычайными ситуациями, среди задач центра — мониторинг объектов, коллективная выработка и оперативное принятие решений управленческого или социально-экономического характера.

«По оценке, данной на федеральном уровне, Центр создан в минимальные сроки и в соответствии с требованиями, предъявляемыми к распределенным ситуационным центрам такого уровня», — подчеркнули в пресс-службе правительства региона.

Ситуационные центры создаются в РФ в рамках развития программы «Электронное правительство».