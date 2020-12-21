Оренбург, , 16:48 — REGNUM В Оренбургской области окончено расследование уголовного дела против старшего следователя управления в МВД России «Оренбургское». Ей вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия, совершённое ещё 29 августа 2005 года, сообщает региональное управление СКР.

По версии следствия, она, являясь инспектором отдела по делам несовершеннолетних, заметила, что возле одного из магазинов 10-летний ребёнок собирает школьную литературу в пакет. Сотрудница тогда ещё милиции решила, что он может быть причастен к совершению административного правонарушения, а именно к торговле в неустановленных местах. Женщина в присутствии посторонних применила к ребёнку насилие, в результате которого пострадавший вынужден был лечиться более трёх недель.

Обвиняемая отказалась давать какие-либо показания. Уголовное дело против неё передано в суд.