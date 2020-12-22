Архангельск, , 05:51 — REGNUM Лекарственные растения российского Севера, по мнению доктора биологических наук Бориса Кершенгольца, могут стать мощным подспорьем в борьбе с эпидемией коронавируса. Как реализуются эти идей на практике и есть ли мировой опыт применения подобных лекарств, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Станулевич.

Мох и гриб чага — основа препарата «Бетукладин», разработанного в Якутии, производство которого начнется в 2021 году Владимир Станулевич © ИА REGNUM

По мнению Кершенгольца, Китай и Вьетнам справились с эпидемией на своей территории так быстро еще и потому, что к эффективным мерам карантина и лечения добавили мощные фитопрепараты, традиционно используемые в восточной медицине. Но и в России уже испытывают препарат на основе якутских ягеля и березы, которые должны помочь справиться с болезнью заболевшим ковидом. «Бетукладин». такое название получил препарат, это, конечно, не вакцина, но его биологически активные компоненты должны по мысли создателей, стать хорошим подспорьем в деле профилактики вирусных заболеваний.

Можно сомневаться в эффективности препарата, который еще только проходит стадию испытаний, но нельзя усомниться в эффективности лекарств и БАДов, уже доказавших свою силу в борьбе с болезнями. Какими же наработками могут похвастаться современные российские фармацевты-«травники». Читайте статью Владимира Станулевича «Якутского опыта борьбы с COVID не хватает в Архангельске, Коми и в Карелии? «.