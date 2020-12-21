Мурманск, , 16:45 — REGNUM Мурманским медикам из патронажных бригад, которые обслуживают пациентов с COVID-19 на дому, обеспечат демисезонной одеждой и планшетами. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

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"Легкие и теплые костюмы предназначены для медицинских работников, которые ежедневно работают в защитной одежде и до 20 раз в день выходят из машины на улицу и поднимаются в квартиры пациентов. Техника необходима выездным бригадам для того, чтобы быстро передавать информацию о пациентах коллегам, экономить время на оформлении медицинской документации и больше внимания уделять людям», — пояснили в областном минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области COVID-19 был диагностирован 279 пациентам.