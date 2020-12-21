Новосибирск, , 16:38 — REGNUM В Новосибирской области организована проверка после появления информации о закрытии школы «в разгар учебного года». Речь идёт о школе в Мошковском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

«В статье размещена информация о закрытии в посёлке Октябрький Мошковского района образовательного учреждения — МКОУ Октябрьская СОШ в связи с признанием аварийным здания школы», — уточнили в ведомстве.

Уточняется, что после закрытия школы дети обучаются в другой школе, но подвоз детей в школу плохо организован и им приходится долго ждать автобус на остановке, так как возле школы он не останавливается.