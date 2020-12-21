Ватикан, 21 декабря 2020, 16:38 — REGNUM Папа римский Франциск пообещал, что Ватикан никого не будет увольнять из-за экономических сложностей, вызванных пандемией коронавируса, 21 декабря сообщает агентство Reuters.
Сотрудники, не являющиеся послушниками, монахами или священниками, работают во всех административных департаментах Ватикана, а также в качестве садовников, пожарных, охранников, обслуживающего персонала музеев.
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