Ватикан, , 16:38 — REGNUM Папа римский Франциск пообещал, что Ватикан никого не будет увольнять из-за экономических сложностей, вызванных пандемией коронавируса, 21 декабря сообщает агентство Reuters.

Франциск I Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вы здесь самое главное. Никто не должен остаться в стороне, никто не потеряет работу… Никто не должен страдать от уродливых экономических последствий этой пандемии» , — заявил понтифик на собрании для сотрудников Ватикана.

Сотрудники, не являющиеся послушниками, монахами или священниками, работают во всех административных департаментах Ватикана, а также в качестве садовников, пожарных, охранников, обслуживающего персонала музеев.

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