Оренбург, , 16:36 — REGNUM В Оренбуржье возбуждено уголовное дело против бывшего руководителя Центра занятости населения Ташлинского района. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Женщине вменяют злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог. Следователи полагают, что в 2016 и 2017 годах эта гражданка получила надбавки за качество осуществлённых работ и незаконно выделила и обеспечила использование 146 тыс. рублей.

Сейчас по делу идут следственные действия. Выясняются обстоятельства совершения преступления.