Владимир, , 17:03 — REGNUM Ещё 185 носителей коронавируса выявлено во Владимирской области 21 декабря, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории провели 2949 исследований, выписаны после выздоровления 173 человека, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

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Всего Владимирской в области зарегистрировано 16 тыс. 764 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 15 тыс. 065 пациентов выздоровели.

В медицинских организациях региона развёрнуто 1869 коек, из них свободны — 113.