Черкесск, , 16:19 — REGNUM Массовая вакцинация населения Карачаево-Черкесии начнется с наступлением 2021 года. Она будет проводиться уже с начала года, несмотря на празничные дни. Об этом сообщила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Карачаево-Черкесии Бэлла Батчаева.

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По ее словам, в республику поступило уже три партии вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Последняя, третья, партия состояла из 300 единиц препарата. Уже проходит вакцинация в Ногайском и в Карачаевском районе. Как отметила Батчаева, прививаются прежде всего медицинские и педагогические работники, сотрудники социальных учреждений.

«С января мы приступаем к массовой вакцинации взрослого населения. Будем работать без выходных», — сообщила представитель минздрава.

Напомним, в Карачаево-Черкесии, по данным оперативного штаба, за все время пандемии выявлено 14 212 носителей коронавируса.

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