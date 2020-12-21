Варшава, , 16:18 — REGNUM Центр Восточноевропейских исследований Варшавского университета (Польша) провел социологическое исследование на предмет желания работающих в Польше граждан Украины остаться в стране на постоянное место жительства (ПМЖ). Об этом передает Forsal.

Согласно результатам исследования, в 2020 году доля желающих остаться проживать в Польше работающих там граждан Украины выросла до 33,2%, в то время как в 2019 году этот показатель составлял 32,7%, а в 2018 году всего 22,1%.

«Наше исследование, проведенное во время пандемии, показывает, что иностранные работники положительно оценивают как поведение польских работодателей, так и шаги, предпринятые государственной администрацией в сфере приема иностранных работников. Более того, во время пандемии экономика Польши пострадала намного меньше, чем экономика Украины. Поэтому нас не удивляет рост доверия сотрудников из Украины к нашей стране и нашим работодателям, а также их большая готовность остаться в Польше», — заявил директор Центра Восточноевропейских исследований Анджей Коркус.

Опрос был проведен 10−14 декабря 2020 года. В нем приняли участие 1230 граждан Украины, работающих в Польше.