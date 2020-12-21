Джакарта, , 16:07 — REGNUM Транспортная служба национальной полиции Индонезии распространила 20 тысяч наборов для быстрого проведения анализа на антигены к коронавирусу, сообщает CNN Indonesia.

Тест на коронавирус Governor Tom Wolf

«Мы создали гуманитарные посты, чтобы выборочно проводить тесты на антигены к коронавирусу», — заявил журналистам в Джакарте старший инспектор дорожного движения.

Полиция предприняла превентивные меры по ограничению потока людей, возвращающихся на родину во время рождественских и новогодних праздников.

Известно, что экспресс-тесты на антигены к коронавирусу будут проводиться случайным образом в 70 местах отдыха во время праздничных дней.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии считает, что вакцина против коронавируса, произведенная компанией Sinovac Biotech, обладает достаточным уровнем эффективности для борьбы с COVID-19.

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