Черкесск, , 16:06 — REGNUM Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Карачаево-Черкесии Бэлла Батчаева признала эпидобстановку в регионе сложной.

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«Количество ежедневно выявляемых больных немного снизилось. Число выписываемых также снизилось. Это происходит из-за того, что многие больные поступают в медучреждления в тяжелом состоянии и в состоянии средней степени тяжести и сроки лечения их в госпиталях увеличиваются», — приводит слова Батчаевой республиканский оперативный штаб.

Как сообщили в нем 21 декабря, в Карачаево-Черкесии выявлено за прошедшие сутки 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За все время пандемии число носителей коронавируса составило 14 212 человек. Сумели справиться с болезнью 12 654 пациента. Не удалось спасти врачам 38 человек. В настоящее время госпитализированы в ковидные госпитали 935 жителей Карачаево-Черкесии.