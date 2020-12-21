Москва, , 16:00 — REGNUM Руководство авиакомпании «Аэрофлот» приняла решение об отмене полётов в Лондон на неделю. Об этом журналистам заявил официальный представитель авиакомпании Михаил Дёмин.

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«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон с 00 часов 22 декабря на семь дней», — сказал Дёмин.

По его словам, данное решение было принято на основании постановления оперативного штаба правительства по борьбе с коронавирусом.

Дёмин подчеркнул, что средства за билеты на отменённые рейсы будут возвращены в полном объёме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оперштаб принял решение о приостановке авиасообщения с Великобританией из-за выявленной мутации коронавируса в этой стране.