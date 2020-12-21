Москва, , 15:59 — REGNUM «Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон с 22 декабря, сообщил 21 декабря официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

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«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон с 00 часов 22 декабря на 7 дней», — сказал он, уточнив, что отмена произведена в соответствии с решением штаба правительства.

Демин добавил, что возврат средств за авиабилеты будет произведен в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия временно прекратила авиасообщение с Великобританией. Ограничение начнёт своё действие с полуночи 22 декабря 2020 года и продлится неделю.

Ранее Европейское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщило о появлении нового штамма коронавируса на территории Австралии, Дании и Нидерландов и призвало к более решительным действиям по борьбе с инфекцией. Впервые новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании.

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