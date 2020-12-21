Курган, , 15:58 — REGNUM В Курганской области завершено онлайн-голосование по выбору имени для аэропорта Кургана. Большинством голосов воздушной гавани присвоено имя первого директора воздушной гавани Анатолия Чернявского, сообщает пресс-служба Общественной палаты региона.

Опрос завершился в 23:59 (21:59 мск) 20 декабря. В нём приняли участие 10 тыс. человек. Отмечается, что для наименовании аэропорта Кургана рассматривались кандидатуры учёного-медика Якова Витебского, летчика-космонавта Юрия Гагарина, первопроходца Ермака, всемирно известного хирурга-ортопеда Гавриила Илизарова, селекционера с мировым именем Терентия Мальцева и основателя Кургана Тимофея Невежина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с инициативой присвоить имя аэропорту Кургана выступила Общественная палата Курганской области в октябре 2020 года. Воздушная гавань Зауралья не вошла в число тех, кому присваивали в 2018 году имена в рамках конкурса «Великие имена России». Но после реконструкции воздушные ворота региона достойны обрести название, мотивировали инициативу общественники.

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