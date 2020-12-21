Оренбург, , 15:55 — REGNUM В Оренбургской области за 20 декабря обнаружили ещё 177 носителей коронавируса. Эти сведения приводит оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили уже 26 959 заразившихся. В стационарах с COVID-19 находятся 1293 пациента. 297 скончались от этого заболевания, в том числе двое за последние сутки.

Всего в регионе выздоровели 23 506 граждан. Из них 161 был выписан по выздоровлению за последние сутки.