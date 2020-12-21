Москва, , 15:54 — REGNUM В первой половине 2021 года России понадобится более 45 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом на совещании о масштабировании производства и внедрения отечественных вакцин против COVID-19 заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«Согласно оценкам Министерства здравоохранения [РФ], это более 45 млн доз на первые шесть месяцев следующего года», — сказал Медведев.

По его словам, борьба с пандемией требует сил и концентрации, и это является одним из критических вопросов национальной безопасности.