Москва, , 15:54 — REGNUM Положительные изменения за последние два-три года в российской армии отмечают 50% родителей мальчиков. Ухудшение видят только 8%, приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Главные положительные изменения в армии, по мнению родителей мальчиков, — перевооружение (28%), рост денежного довольствия (17%), отсутствие неуставных отношений («дедовщины») (17%).

Основные отрицательные изменения — излишне мягкие условия службы (18%), небольшие зарплаты (6%), плохие взаимоотношения военнослужащих (5%).

Телефонный опрос проведен 23−26 сентября 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство родителей мальчиков (68%) хотели бы, чтобы их сыновья служили в российской армии.

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