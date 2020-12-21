Владикавказ, , 15:46 — REGNUM В Северной Осетии пойдет под суд заместитель начальника местного управления Федеральной службы исполнения наказания. Высокопоставленного сотрудника ФСИН, 49-летнего полковника внутренней службы, подозревают в организации предпринимательской деятельности с привлечением осужденных, отбывавших наказание в колонии-поселении №3, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено в ходе следствия, с августа по декабрь 2019 года обвиняемый отдавал указания должностным лицам колонии-поселения о направлении на работу в коммерческие организации осужденных лиц указанного исправительного учреждения. При этом оплата труда им производилась из средств бюджета.

Помимо этого, в апреле 2018 года обвиняемый приобрел общество с ограниченной ответственностью «Ферма». Генеральным директором стала его бывшая жена. Используя свое служебное положение, злоумышленник в период с 2018 по 2019 годы давал указания должностным лицам колонии-поселения №3 заключать госконтракты с компанией своей супруги на поставку мясной продукции.

В конце 2019 года стороны заключили договор о безвозмездной передаче колонией части фермы для содержания крупного рогатого скота. В помещение фермы было помещено 25 голов животных, которые пропали оттуда в период с 28 февраля по 3 марта 2020. Следствие считает, что похитителем является замглавы УФСИН по региону, который имел беспрепятственный доступ к территории. Ущерб, нанесенный учреждению, составил 1,4 млн рублей.

В настоящее время дело в отношении экс-заместителя главы УФСИН направлено в суд. Обвиняемый ответит за злоупотребление должностными полномочиями, осуществление предпринимательской деятельности через доверенное лицо с предоставлением организации льгот и преимуществ и хищение чужого имущества в особо крупном размере.