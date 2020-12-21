Варшава, , 15:42 — REGNUM Ученый из отделения инфекционных заболеваний и гепатологии в польской Лодзи, профессор Анна Пекарская заявила, что в её организации ожидают резкий всплеск числа заражений коронавирусной инфекцией в Польше в январе 2021 года. Об этом передает Dziennik.

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По словам ученого, уже сегодня в стране можно наблюдать тенденцию постепенного увеличения числа заражений в сутки, хотя еще совсем недавно цифра стабилизировалась и держалась на уровне 5−10 тысяч новых заражений за 24 часа.

«При сохранении такого темпа роста числа заражений, в январе мы будем фиксировать рост числа заражений на 70% по сравнению с текущим уровнем. И пока нет никаких предпосылок, что он остановится: впереди Рождество и Новый год, люди будут точно активнее проводить время вместе и выходить из дома, чем в обычные дни», — заявила Пекарская.

За последние сутки в Польше выявили 4 633 новых случая заражений коронавирусной инфекцией. 77 человек с COVID-19 умерли. Всего с начала пандемии 1 207 333 жителя Польши оказались инфицированы, умерли 25 474 человек.