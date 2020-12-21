Волгоград, , 15:55 — REGNUM К возможному увеличению нагрузки в период праздничных и новогодних дней подготовят учреждения здравоохранения Волгоградской области. Власти также планируют усилить диагностическую базу и обеспечить достаточный запас лекарственных препаратов, сообщает 21 декабря региональный оперативный штаб.

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Подготовке медучреждений к работе в праздничные дни было уделено внимание на оперативном совещании губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Продолжительные каникулы сопровождаются увеличение контактов, что может отразиться на ковид-статистике, а потому специалисты прогнозируют возможный рост обращений граждан в лечебные учреждения. Профильным ведомствам предстоит сформировать усиленные дежурные бригады медиков, обеспечить ввод в работу необходимого количества инфекционных коек, подготовить достаточный запас лекарственных препаратов как в стационарах, так и в аптечной сети. При необходимости в регионе будет наращена мощность амбулаторного и стационарного приёма. Прививочные кабинеты будут работать все праздничные дни.

В Волгоградский области общее количество выполненных тестов на коронавирус приближается к миллиону, методом компьютерной томографии проведено порядка 270 тысяч исследований. Для диагностики задействованы 50 аппаратов КТ, до конца 2020 года в работу запустят ещё два.