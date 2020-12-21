Москва, , 15:37 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции отразилась и на перечне подарков, которые жители России желали бы получить на Новый год. Так, в список самых необычных презентов вошли вакцина от коронавирусной инфекции, а также капсулу для самоизоляции. Об этом свидетельствуют результаты опроса Hi-Tech Mail.ru.

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Так, препарат от COVID-19 в качестве неожиданного подарка назвали 7,6% опрошенных. При этом 69,2% из них хотели бы получить российскую вакцину «Спутник V» от Центра Гамалеи, 16,7% — вакцину от Pfizer. 51% респондентов хотят получить вакцину только бесплатно, а 16,2% готовы отдать за эффективную вакцину любые деньги.

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Также среди неожиданных подарков участник опроса назвали биткоин (14,9%), клетку Фарадея (14,5%), УФ-стерилизатор для обеззараживания смартфона (2,8%), пишет ТАСС. Необычными презентами на Новый год также могут стать куртка с подогревом, пульсоксиметр, наушники с шумоподавлением, набор инструментов для ремонта и средство от депрессии.

Добавим, что участие в опросе, который проводился с 15 по 20 декабря 2020 года, приняли 9 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу ИХ «Ромир», большинства жителей России на Новый год попросили бы у Деда Мороза здоровья (79%) и счастья (58%) для себя и своих близких. Заработать побольше денег в новом году хотели бы 36%.