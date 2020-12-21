Москва, , 15:35 — REGNUM Большинство родителей мальчиков (68%) хотели бы, чтобы их сыновья служили в российской армии, среди отслуживших или военнослужащих — 80%, приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Призыв в Армию Mil.ru

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Основные причины для службы в армии — элемент взросления, «школа жизни» (56%), долг Родине (32%), воспитание и дисциплина (19%).

Негативно относятся к службе в Вооруженных силах РФ своих сыновей 27% родителей.

Опрос по телефону проведен 23−26 сентября 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России поддерживают добровольный призыв на военную службу трое из десяти граждан (30%).

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