Москва, 21 декабря 2020, 15:35 — REGNUM Большинство родителей мальчиков (68%) хотели бы, чтобы их сыновья служили в российской армии, среди отслуживших или военнослужащих — 80%, приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Основные причины для службы в армии — элемент взросления, «школа жизни» (56%), долг Родине (32%), воспитание и дисциплина (19%).
Негативно относятся к службе в Вооруженных силах РФ своих сыновей 27% родителей.
Опрос по телефону проведен 23−26 сентября 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Как сообщало ИА REGNUM, в России поддерживают добровольный призыв на военную службу трое из десяти граждан (30%).
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