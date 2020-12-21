Сеул, , 15:38 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост числа несчастных случаев с участием электросамокатов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Агентства по защите прав потребителей и Комиссии по справедливой торговле.

Согласно опубликованным данным, с 2017 года по ноябрь 2020 года в стране было зафиксировано 1252 случая нарушения правил безопасности во время использования электросамокатов.

Известно, что в период с января по ноябрь текущего года в стране зафиксировали 571 несчастный случай, что на 135% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что 34,8% случаев пришлись на лица в возрасте от 20 до 29 лет, 24,2% — на лица от 30 до 39 лет, 12% — на лица от 10 до 19 лет.

64,2% несчастных случаев произошли по причине превышения скорости или неумелого вождения, 31,4% — из-за дефектов или выхода самоката из строя.