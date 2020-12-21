Курган, , 15:31 — REGNUM В Курганской области семьи с детьми-инвалидами от 8 до 17 лет включительно до конца 2020 года получат единовременные региональные выплаты размером три тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы Зауралья.

Выплата будет предоставлена семьям, проживающим на территории Курганской области и получающие социальную пенсию по состоянию на 1 декабря 2020 года. Она будет перечислена в беззаявительном порядке.

Согласно информации главного управления социальной защиты населения Курганской области, данные выплаты получат 2621 детей-инвалидов.