Берн, , 15:29 — REGNUM Въезд гражданам из Великобритании и ЮАР на территорию Швейцарии запрещен из-за выявленного там нового штамма коронавируса. Об этом 21 декабря сообщает швейцарский Федеральный совет на своем сайте.

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«Федеральный совет с сегодняшнего дня также ввел общий запрет на въезд для всех иностранных граждан, желающих въехать в Швейцарию из Великобритании и Южной Африки», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что такое решение принято для того, чтобы остановить поездки из этих стран в туристических целях и указывается, что все лица, въехавшие в Швейцарию из этих двух стран в период с 14 декабря, должны быть помещены на карантин на срок в десять дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Швейцария по этой же причине приостановила авиационное сообщение с Великобританией и ЮАР.