Магас, , 15:25 — REGNUM В Ингушетии за прошедшие сутки вылечились и выписаны 93 пациента, у которых был выявлен коронавирус. Общее число выздоровевших достигло 9412 человек, сообщили 21 декабря в федеральном оперативном штабе.

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Как уточнили в республиканском оперштабе, за последние сутки был подтвержден коронавирус еще у 81 жителя Ингушетии. Общее число носителей инфекции за все время пандемии составило 11 245 человек.

За прошедшие выходные в республике был зафиксирован еще один случай летального исхода. Общее число умерших от COVID-19 достигло 124 человек.

Численность госпитализированных с диагнозом COVID-19 в настоящее время в Ингушетии составляет 149 человек, а общее число пациентов ковидных госпиталей — 548 человек. В тяжелом состоянии находятся 44 пациента, из них 20 — подключены к аппаратам ИВЛ.

Кроме того, проходят лечение амбулаторно 875 жителей региона. А всего под наблюдением медиков остаются 1469 человек.