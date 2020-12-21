Майкоп, , 15:25 — REGNUM Более 10,2 тыс. случаев заражения новым коронавирусом зарегистрировано в Адыгее, по данным на 10:00 21 декабря. За прошедшие выходные, 19 и 20 декабря, в республике выявили, соответственно, 94 и 95 носителей инфекции, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

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Больше всего случаев заражения COVID-19 в Адыгее к настоящему времени зафиксировано в Майкопе (4069), Майкопском (1297) и Тахтамукайском (1239) районах. Наименьшее количество носителей инфекции в республике приходится на Адыгейск (496) и Шовгеновский район (410).

К настоящему времени в Адыгее выздоровели почти 8,2 тыс. человек с коронавирусом (+179 за выходные), или около 79,8% лиц с подтвержденным диагнозом. На лечении находятся почти 2 тыс. инфицированных. Умерли в республике с начала пандемии 80 пациентов с COVID-19, трое из них скончались 20 декабря.

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