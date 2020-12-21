Казань, , 15:46 — REGNUM В столице Татарии более 30 основных улиц и площадей оформили к Новому году. Порядка 78 тыс. световых гирлянд украшают главную ель у центра семьи «Казан». Зажечь праздничную иллюминацию запланировали сегодня, 21 декабря. Об этом сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

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Новогодними огнями также украшены 16 наиболее посещаемых парков Казани. В текущем году оформление города не такое масштабное, пандемия внесла свои коррективы. Мэр Казани Ильсур Метшин, надеется, что жители отнесутся к этому с пониманием. Во всех районах города уже появились елочные городки. Всего в столице республики наметили более 130 новогодних мероприятий.

ИА REGNUM напоминает, у центра семьи «Казан» 24 декабря запланировано открытие главной городской 35-метровой елки. Жителей порадует светомузыкальное представление, а также аттракционы, расположенные в периметре всей площади. Ежедневно на территории Чаши будут организованы спектакли с участием артистов творческих студий и культурных центров. Постановки также станут доступны и в других общественных пространствах Казани.

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