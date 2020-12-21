Ташкент, , 15:17 — REGNUM Соглашение о поставке одного миллиона доз вакцины против коронавируса «Спутник V» подписали представители России и Узбекистана, сообщает 21 декабря издание «Подробно.uz».

Российский посол в Ташкенте Владимир Тюрденев сказал, что вакцина будет предназначена для трудовых мигрантов, которые планируют выехать в Россию на заработки.

Он напомнил, что первые образца вакцины «Спутник V» в Узбекистан доставил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в рамках рабочей поездки.

Узбекистанская сторона также планирует заключить контракт на закупку в России второй вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона».

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