Москва, , 15:20 — REGNUM В 2021 году эксперты самого известного и влиятельного ресторанного рейтинга Michelin представят свой первый путеводитель по Москве. Об этом 21 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По мнению вице-мэра, данное обстоятельство станет еще одним стимулом для восстановления туристического потока в город. При этом Россия станет 33 страной, где будет составляться гид Michelin. Предполагается, что присвоение звезд московским ресторанам этой организацией создаст дополнительные условия для развития сферы обслуживания в столице.

«Это долгожданное событие для гастрономической и туристической отраслей столицы, для представителей профессиональных сообществ. Выпуск путеводителя по Москве и вручение звезд намечены на 2021 год. Но все, конечно, будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Эксперты Michelin смогут приехать для оценки ресторанов после открытия границ», — рассказала Сергунина.

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