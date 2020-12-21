Москва, , 15:17 — REGNUM Уже на следующей неделе в России могут закончиться клинические испытания вакцины от COVID-19 «Спутник V» для лиц старше 60 лет. Об этом 21 декабря сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

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«Сейчас завершаются уже, последние дни идут по клиническим исследованиям вакцины для лиц старше 60 лет», — сказал он.

Также глава Минздрава РФ заявил, что он надеется на то, что данные испытания будут закончены к 23−24 декабря и рассказал, что после этого документы оценят эксперты и затем будет проведен пересмотр показаний к применению препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявил журналистам, что вакцинация жителей Белоруссии от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» стартует в январе 2021 года.