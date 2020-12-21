Владикавказ, , 15:13 — REGNUM В Северной Осетии, по данным управления Роспотребнадзора на 08:00 21 декабря, зарегистрировано 11 218 носителей коронавируса. За прошедшие сутки их число выросло на 87 человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Из них выздоровели 10 488 пациентов, не смогли справиться с болезнью и скончались 87 жителя региона.

В настоящее время проходят лечение в больницах 1480 человек, у 374 из которых референс-центром подтвержден диагноз COVID-19. Среди госпитализированных 36 детей, в том числе 18 с подтвержденным диагнозом.

Врачи отмечают тяжелое течение болезни у 114 человек, находящихся в реанимации. К аппаратам ИВЛ подключен 51 из них. В связи с легким течением болезни проходят лечение амбулаторно в настоящее время 259 пациентов с COVID-19.